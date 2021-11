27 novembre 2021 16:44

"Non una di Meno", marcia a Roma per dire basta alla violenza contro le donne

Con l'organizzazione "Non una di Meno" sono scese in piazza a Roma circa due migliaia di donne, e la Capitale si è tinta di fucsia contro la violenza. Le femministe sono tornate a marciare, per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia, per dire basta alla violenza contro le donne. "Ci vogliamo vive", è lo slogan che sintetizza bene le "condizioni aggravate dalla pandemia, durante la quale le donne hanno vissuto una grande crisi economica e sociale".