29 luglio 2021 19:44

Incendio in un autodemolitore, colonna di fumo sulla periferia di Roma

Un incendio in un autodemolitore di via Giarratana, in zona Borghesiana, alla periferia di Roma, ha provocato un'alta colonna di fumo nero che si è sollevata su tutta l'area. A scopo precauzionale la fermata Due Leoni/Fontana Candida della metropolitana C è stata chiusa per diverso tempo, e durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza è stata chiusa anche via Casilina.