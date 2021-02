Frosinone, a 105 anni nonno Gerardo si vaccina: "Vivete la vita al meglio"

"Bisogna fare di tutto per vivere la vita nel miglior modo possibile". Fedele al suo motto, Gerardo La Starza, 105 anni, ospite nella Rsa Villa Algisa di Arce, nel Frusinate, ha chiesto e ottenuto il vaccino anti-Covid. "Lui crede nella medicina e per questo, con molta tranquillità, ha affrontato la vaccinazione", spiega a Tgcom24 Alfonso Rosanova, titolare della casa di riposo. La prima dose è stata somministrata a gennaio, la seconda pochi giorni fa. "Probabilmente è la persona più anziana d'Italia ad aver ricevuto il vaccino. Con la sua scelta, ha lanciato un bel messaggio di positività. In molti hanno chiesto informazioni grazie al suo esempio. A noi operatori ha detto: 'Anche dopo il vaccino non abbassiamo la guardia!'". Gerardo poi, da buon padre, racconta sempre Rosanova, ha invitato i suoi quattro figli, tutti dai 75 agli 80 anni, a seguire il suo esempio.