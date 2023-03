27 marzo 2023 14:39

Fotogallery - Maltempo, Roma imbiancata dalla grandine: traffico in tilt

Una forte gradinata e un violento acquazzone hanno portato il caos a Roma sud e in altre zone. Strade imbiancate e traffico in tilt su via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare, dove si andava a passo d'uomo. E' stato, dunque, un lunedì mattina difficile nella capitale, con disagi alla circolazione, per pioggia battente. Ma è dall'Eur a Ostia che si sono registrati i maggiori disagi sulla viabilità, quando la pioggia si è trasformata in ghiaccio formando a terra vere e proprie piste da sci. Soprattutto nella zona di Mostacciano, da dove arrivano le foto Ansa. Nel pomeriggio, poi, è tornato il sereno, con schiarite e anche sole pieno.