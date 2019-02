Ferito a Roma, Manuel: "Grazie a tutti, vedrete che tornerò più forte di prima"

"Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutto questo affetto, mi avete fatto emozionare". Inizia così l'audiomessaggio, registrato in ospedale dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ferito da un colpo di arma da fuoco a Roma. "Se potessi vi abbraccerei a uno a uno - ha continuato -. Ora vado avanti per la mia strada. Vedrete che torno più forte di prima. A presto".