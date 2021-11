Evasione fiscale, per Gigi D'Alessio la Procura di Roma chiede 4 anni di carcere

ufficio-stampa

Guai in arrivo per Gigi D'Alessio, per cui la Procura di Roma ha chiesto quattro anni di carcere per reati fiscali. La vicenda riguarda un'indagine del 2018, che verteva su un'ipotesi di evasione delle imposte da parte del cantante per circa 1,7 milioni di euro. Secondo l'accusa, l'artista nel 2019 non avrebbe dichiarato utili per diversi milioni di euro, frodando il fisco.