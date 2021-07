Europei, a Roma controlli in aeroporti e stazioni per arrivi da Gb 

Ansa

Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale per monitorare l'arrivo di tifosi dall'Inghilterra per la partita di sabato all'Olimpico, alla luce dell'allarme per la variante Delta. Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito. Sotto la lente la zona dello stadio e le fan zone con controlli, in particolare, per verificare se ci siano tifosi che dovrebbero essere in quarantena.