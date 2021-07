Europei, 2 tifosi inglesi denunciati e 50 respinti a checkpoint all'Olimpico

Getty Images

Sono 52 i tifosi inglesi risultati fuori tempo massimo per la quarantena anti-Covid in vista della partita degli Europei, tenutasi sabato a Roma, tra Ucraina e Inghilterra. Raggiunti in albergo e invitati a non recarsi allo stadio, due inglesi hanno provato a eludere i controlli e sono stati denunciati per false attestazioni. Altri 50 supporter sono stati respinti ai check point allestiti all'Olimpico.