Euro 2020, Figc: scelta finale del bus condivisa dalle istituzioni

Afp

"La Figc è sempre stata rispettosa delle istituzioni e dei tifosi italiani". Lo dice il presidente della Federazione, Gabriele Gravina, replicando al prefetto di Roma, secondo cui il corteo degli Azzurri per celebrare la vittoria a Euro 2020 non era stato concordato. All'arrivo davanti a Palazzo Chigi, sottolinea invece Gravina, "la Figc ha reiterato la richiesta, a questo punto condivisa dalle istituzioni, per un breve tragitto con il bus scoperto".