Esplosione in villetta vicino a Roma, ferita una donna

Vigili del Fuoco

Esplosione in una villetta a Rocca di Papa, vicino a Roma, con il crollo di una porzione di edificio. Stando a quanto emerso, una donna di nazionalità inglese, di 80 anni, sarebbe stata estratta dai vigili del fuoco da sotto le macerie e trasportata in ospedale. Indagini in corso per verificare le cause del crollo ed escludere il coinvolgimento di altre persone. E' ritenuto possibile che l'esplosione sia stata provocata dalla fuoriuscita di gas.