Esplosione in una villetta ad Orte, feriti gravi due anziani

Una coppia di anziani è rimasta ferita nell'esplosione di una villetta a Orte, in zona vocabolo cappuccini.

I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno estratto dalle macerie dell'abitazione un uomo di 83 anni e una donna di 71. Portati all'ospedale Belcolle dal 118 la prognosi per loro è riservata. I pompieri intervenuti, da Viterbo e Civita Castellana, hanno messo in sicurezza l'area. Allo stato non sono state accertate le cause di quanto avvenuto.