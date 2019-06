Esplosione a Rocca di Papa, i pm indagano per disastro colposo

I pm della procura di Velletri indagano per disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose per l'esplosione avvenuta a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Il fascicolo, al momento, è contro ignoti. I magistrati ascolteranno presso la caserma dei carabinieri di Frascati una serie di testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Nello scoppio sono rimaste ferite 16 persone, tra cui il sindaco e tre bambini.