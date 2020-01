Emergenza smog, a Roma stop ai diesel anche mercoledì e giovedì

Anche mercoledì e giovedì le auto diesel non potranno circolare in centro a Roma, per via dell'emergenza smog. Il Campidoglio ha esteso il divieto in vigore "considerato il persistere degli elevati livelli di inquinamento da Pm10". Lo ha annunciato lo stesso Comune che limiterà "la veicolazione privata nella Ztl 'Fascia Verde'". L'ordinanza stabilisce lo stop della circolazione dalle ore 7:30 alle 10:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30.