Emergenza rifiuti a Roma, la rabbia degli abitanti: "Pulizia a macchia di leopardo, non ne possiamo più"

L'inviata di "Mattino Cinque News" è nel quartiere di Torpignattara, dove i cassonetti sono pieni e la spazzatura è per strada

"Non ne possiamo più, è così dappertutto in città. La pulizia viene fatta a macchia di leopardo: un giorno un quartiere è pulito e un altro è sporco, il giorno dopo il contrario". In diretta dalla zona Torpignattara, a Roma, l'inviata di "Mattino Cinque News" raccoglie la frustrazione degli abitanti, stanchi di vedere le loro strade invase dai rifiuti.

"Siamo vicini a monumenti, chiese e condomini. Così Roma è stuprata, e la puzza è indescrivibile", si lamenta Marco, che più volte ha ripreso con il proprio cellulare la situazione delle vie della capitale.

"Il sindaco Gualtieri il 18 luglio 2022 aveva promesso che Roma, entro due anni, sarebbe diventata più pulita di un borgo del Trentino. Lo vediamo il borgo del Trentino...".