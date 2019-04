"Già subito dopo il rapimento la Procura di Roma voleva parlare con il Vaticano", ha aggiunto la Sgrò, cosa che in quegli anni non fu mai permessa. E' necessario "sentire quelle persone che la magistratura chiede da tanti anni di ascoltare". "La Chiesa ha un fascicolo interno sul caso dal 1983 e fino a ora non è stato mai condiviso con la Procura", ha sottolineato.



Per questo "l'inchiesta interna voluta dal segretario di Stato Pietro Parolin è un'iniziativa che ho apprezzato moltissimo, perché è un segnale di voler condividere". "E' chiaro - ha proseguito il difensore - che le persone che ci sono adesso nella Chiesa non c'erano trenta anni fa". E ora "finalmente è stata aperta un'inchiesta".



Sulle verifiche richieste dai legali della famiglia Orlandi al cimitero Teutonico, la Sgrò ha chiarito che "è stata una lettera anonima, arrivata la scorsa estate, a indicare che lì c'è la povera Emanuela". "Abbiamo fatto verifiche e abbiamo visto la tomba e abbiamo notato che era stata già aperta", ha sottolineato. "Quello che è emerso è che secondo la leggenda lì riposa la ragazza ed è da un po' che le indicazioni confluiscono verso quell'informazione". "In ogni caso - ha concluso l'avvocato - andrà verificato, anche solo per escludere. Apriamo quella tomba è un atto di chiarezza che va fatta".