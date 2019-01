Effetto Alex: in Italia 23mila donatori di midollo osseo in 2 mesi

Ventitremila nuovi donatori di midollo osseo in poco più di due mesi. E' il numero degli italiani che sono diventati donatori a seguito della vicenda del piccolo Alex, effettuando il test per reperire un'eventuale compatibilità per il trapianto con il bimbo. I dati sono stati resi noti dal direttore del centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, durante la conferenza stampa al Bambino Gesù di Roma, dove Alex è stato operato con esito positivo.