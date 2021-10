Ebrei italiani: "Basta fascisti nel calcio, Lazio e Figc intervengano"

Ansa

Noemi Di Segni, presidente dell'Unione Comunità ebraiche italiane, chiede alla Società Sportiva Lazio e alla Figc di intervenire sui simboli fascisti presenti negli stadi. "Davanti all'ostentazione di gesti e simbologie fasciste non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Si intervenga con la massima urgenza". Reazione per il video in cui si vede il falconiere della Lazio rivolgere il saluto romano al pubblico che grida "Duce Duce".