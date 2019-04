Dipendenti pubblici, a Roma bonus solo per presentarsi al lavoro

260 euro in busta paga a fine anno se non si supera il 4,7% di assenze. È questa la decisione, presa dall’Ama – la municipalizzata che a Roma gestisce i rifiuti – per contrastare l’assenteismo. In poche parole i dipendenti verranno premiati semplicemente per recarsi al lavoro. Ma non finisce qui perché, sempre a Roma, lo staff di Virginia Raggi percepisce dei bonus a seconda di quante mail riesce a inviare o semplicemente per aggiornare la lista contatti della sindaca. Ma la questione premi trattata a "Mattino Cinque" non riguarda solo la Capitale: in Sicilia, per esempio, i burocrati sono stati così efficienti che il bonus se l’è meritato ben il 97,5% del totale, per una spesa di oltre sette milioni di euro.