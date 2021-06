Desiree, resta in carcere imputato condannato Brian Minthe

Resta in carcere Brian Minthe, uno dei quattro del branco accusati della morte di Desiree Mariottini, condannato sabato a 24 anni e mezzo ma per il quale la Corte d'Assise aveva disposto la scarcerazione per l'accusa di droga. All'uomo è stata, infatti, notificata in queste ore una nuova ordinanza cautelare per l'accusa di omicidio della minorenne di Cisterna di Latina, trovata prima di vita in un immobile abbandonato nell'ottobre del 2018.