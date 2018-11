Desirée, difensori Yusif Salia ricorrono a Riesame per scarcerazione

I difensori di Yusif Salia, il ghanese in carcere a Foggia con l'accusa di aver preso parte alla violenza sessuale e all'omicidio di Desiree Mariottini, presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame di Roma per chiedere la scarcerazione del loro assistito. La motivazione del ricorso è quella di insufficienza di gravi indizi di colpevolezza. Stesso ricorso sarà presentato al Tribunale del Riesame di Bari per la detenzione di 11 chili di marijuana.