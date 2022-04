Delitto Serena Mollicone, il medico legale: "Poteva essere salvata"

Serena Mollicone, morta nel giugno del 2001, sarebbe stata spinta contro una porta all'interno della caserma dei carabinieri di Arce, nel Frusinate.

Per il medico legale, che ha illustrato ai giudici la consulenza disposta dalla famiglia della vittima, la giovane cadde priva di sensi a causa di alcune fratture craniche ma "poteva essere soccorsa". "Fu lasciata, invece, in queste condizioni per 4-6 ore - ha spiegato il legale - prima di essere uccisa dal nastro adesivo applicato sulla bocca e sul naso provocandone il soffocamento". La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque indagati, tra cui Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri.