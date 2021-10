Delitto Cerciello Rega, morto Sergio Brugiatelli: era il testimone chiave

Fu Brugiatelli, già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, a chiamare i carabinieri nella notte tra il 25 e il 26 luglio per recuperare un suo zainetto rubato dai due americani con i quali aveva fatto da tramite con un pusher.

Il 49enne fu inquadrato anche da una telecamera di sorveglianza in sella alla sua bicicletta e con lo zainetto nero sulle spalle.

Legale Brugiatelli: "Era malato da tempo"

"Sergio Brugiatelli non è stato trovato morto in casa, ma è deceduto in una clinica privata dove era ricoverato da qualche tempo per una grave forma di tumore che lo aveva colpito mesi fa. E' morto circondato dall'affetto dei suoi cari, che non lo hanno mai abbandonato, fino agli ultimi istanti. Al funerale, il 28 settembre, nella parrocchia del quartiere, in cui risiedeva, hanno partecipato amici e parenti. La famiglia chiede rispetto per il proprio dolore". Così in una nota l'avvocato Andrea Volpini, legale della famiglia Brugiatelli.