Decreto Alitalia non entra in dl fisco, forse sarà "travasato" in Manovra

Il decreto Alitalia non confluirà nel decreto fiscale. Secondo fonti di maggioranza, l'ipotesi di trasferire il provvedimento urgente per sbloccare il prestito ponte della ex compagnia di bandiera sarebbe tramontata sia per i malumori delle opposizioni sia per evitare un ulteriore allungamento dei tempi dell'esame del dl fisco. Al momento non si esclude che il decreto Alitalia possa essere "travasato" in Manovra.