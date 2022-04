Cucchi, il Pg della Cassazione: per Stefano fu una "via crucis" notturna

Lo ha sottolineato in aula il Pg della Cassazione, all'udienza per ilsubito dal giovane geometra ad opera dei carabinieri nella caserma Casilina,. Epidendio, ha chiesto la conferma delle condanne

"Tutti impressionati dalle condizioni di Cucchi"

- "Tutte le persone che entrarono in contatto con lui dopo il pestaggio sono rimaste impressionate dalle condizioni del Cucchi", ha aggiunto il procuratore generale. "Si tratta di un gran numero di soggetti tra i quali infermieri, personale delle scorte, detenuti, agenti di guardia. Davvero si può ritenere che questo numero impressionate di soggetti abbia congiurato contro i carabinieri?".

"Punizione corporale di enorme gravità"

- Il pestaggio attuato dai carabinieri nella caserma Casilina "è stato una punizione corporale di straordinaria gravità, caratterizzata da un'evidente mancanza di proporzione con l'atteggiamento non collaborativo del Cucchi". Per questo, il Pg ha chiesto la conferma dell'aggravante dei futili motivi per gli imputati.