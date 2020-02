Cucchi, giudici: "Stefano era in buone condizioni fino al pestaggio"

"Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera dell'arresto in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni che hanno portato alla morte". Lo scrive la corte d'Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato due carabinieri per omicidio preterintenzionale.