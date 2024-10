Roma, la madre del rapper Cranio Randagio morto a 21 anni per un cocktail di droghe: "Mentre era in agonia i suoi amici lo filmavano"

Ospite in studio a "E' Sempre Cartabianca di domenica" parla la madre del rapper Cranio Randagio, nome d'arte di Vittorio Bos Andrei, morto a 21 anni la notte tra l'11 e il 12 novembre 2016 per un cocktail di droghe assunto durante una festa in casa di amici nel quartiere Balduina (Roma). Per il decesso del giovane concorrente di X Factor due le condanne mentre fu assolto il ragazzo accusato di aver fornito la droga.