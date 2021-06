Covid, sold out al Junior open day di Rieti: raddoppiate dosi di vaccino

Ansa

"Vista la grande adesione abbiamo raddoppiato il numero di dosi di vaccino anti-Covid. Al momento sono circa 200 i ragazzi che si vaccineranno". A spiegarlo Emma Giordani, responsabile della campagna vaccinale per l'Asl di Rieti, in merito allo Junior Open day di Rieti per la fascia 12-16 anni. "Abbiamo consegnato i numeretti con doppia matrice - ha aggiunto - dividendo in gruppi di 20 ragazzi l'ora per garantire il processo vaccinale a circa 200 persone".