Covid, nuove proteste dei commercianti: corteo a Roma, A1 bloccata a Caserta

Durante il sit-in romano si sono registrati attimi di tensione quando all'improvviso un gruppo di manifestanti ha provato a lasciare il presidio per tentare di dirigersi in corteo verso piazza Montecitorio. L'iniziativa però è stata bloccata sul nascere dalla polizia, schierata in tenuta antisommossa. "Siamo una piazza tranquilla, pacifica, non siamo qui per fare scontri, siamo qui a testimoniare il disagio di una categoria dopo un anno", era stato il messaggio in avvio da parte degli organizzatori.

La protesta delle mutande a colori - "Libertà!" è stato il coro intonato a più riprese dai manifestanti, alcuni dei quali hanno alzato un filo di mutande gialle, arancioni e rosse - chiaro riferimento al sistema delle zone con cui da mesi il governo sta gestendo il contagio nelle differenti regioni - con la scritta: "L'Italia a colori ci ha lasciato in mutande, ma ora basta". Alla fine, dopo il blocco dell'area attorno al Circo Massimo e la chiusure di strade anche intorno a Montecitorio, una delegazione di cinque persone è stata ricevuta a Largo Chigi dal sottosegretario Deborah Bergamini.

Napoli, protesta dei commercianti contro la zona rossa: "Flash mob delle mutande per riaprire tutti" 1 di 33 Ansa 2 di 33 Ansa 3 di 33 Ansa 4 di 33 Ansa 5 di 33 Ansa 6 di 33 Ansa 7 di 33 Ansa 8 di 33 Ansa 9 di 33 Ansa 10 di 33 Ansa 11 di 33 Ansa 12 di 33 Ansa 13 di 33 Ansa 14 di 33 Ansa 15 di 33 Ansa 16 di 33 Ansa 17 di 33 Ansa 18 di 33 Ansa 19 di 33 Ansa 20 di 33 Ansa 21 di 33 Ansa 22 di 33 Ansa 23 di 33 Ansa 24 di 33 Ansa 25 di 33 Ansa 26 di 33 Ansa 27 di 33 Ansa 28 di 33 Ansa 29 di 33 Ansa 30 di 33 Ansa 31 di 33 Ansa 32 di 33 Ansa 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci Hanno scelto come simbolo della protesta le mutande, a sottolineare la disparità nelle chiusure tra categorie merceologiche per cui chi vende intimo può stare aperto e chi invece commercia in magliette no. Circa 150 donne (e pochissimi uomini) sono scese in strada a Napoli per il "flash mob della mutanda". Negozianti e commesse, cui si sono uniti anche molti clienti, appartenenti alle categorie più penalizzate dalle disposizioni anti-Covid (abbigliamento, gioielli e calzature), hanno formato una catena umana. Le signore, anziché tenersi per mano, si tenevano stringendo tra le dita uno slip da donna. "Perché le mutande non fanno venire il Covid, mentre vestiti, scarpe e gioielli sì", recita lo slogan più in voga tra i manifestanti. Leggi Tutto Leggi Meno

La protesta campana - Non solo a Roma però sono andate in scena le proteste. Un nuovo stato di agitazione ha visto coinvolti gli esercenti della Campania, che sono tornati in strada per manifestare il proprio dissenso verso le attuali restrizioni. Gli ambulanti, con furgoni e camioncini, hanno bloccato la circolazione dell'autostrada A1 nei pressi di Caserta Nord.

Scene simili, sempre sull'A1 ma stavolta all'altezza di Orte, hanno visto protagoniste decine di persone che avevano preso parte alla manifestazione organizzata nella Capitale. "Vogliamo riaprire, senza fasce a colori e senza coprifuoco" la richiesta dei ristoratori scesi in strada: "Siamo stati a Roma e non ci hanno accolto. Noi dormiamo qua. Siamo stanchi di parlare, vogliamo tutelare il nostro lavoro".