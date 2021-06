Covid, mascherine Ffp2 non a norma: la truffa in Parlamento | Acquistati oltre 20mila dispositivi

Il vicesegretario generale della Camera, Guglielmo Romano , denuncia una truffa relativa alla consegna di oltre 20mila mascherine Ffp2 non a norma. I dispositivi, ordinati in tre tranche , sono stati consegnati a partire da marzo. L'azienda incaricata della fornitura, dopo aver spedito gli ordini senza certificazione , avrebbe fornito attestati falsi sulla capacità di filtraggio delle mascherine relativi a prodotti diversi rispetto a quelli ordinati.

Come riporta Il Messaggero, dopo la prima consegna Montecitorio ha chiesto con insistenza la documentazione relativa ai dispositivi di protezione. Una volta ricevuta la certificazione non conforme, Romano ha deciso di presentare una denuncia presso il commissariato di polizia della Camera. Da lì è scattata l'indagine della procura di Roma.

I soldi pubblici per acquistare le Ffp2 sono già stati bonificati. Il primo lotto ordinato da Montecitorio, 5.500 pezzi al prezzo di 0,92 euro più Iva per ciascuna Ffp2, riporta la data del 4 novembre 2020. Una settimana dopo scatta il secondo ordine, questa volta con un numero più elevato: circa 12mila unità. Quasi un mese più tardi, a dicembre, l'ultima richiesta di quattromila dispositivi. L'intero importo viene poi liquidata dalla tesoreria della Camera tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021.

La consegna degli ordini - L'8 marzo vengono recapitati i primi ordini, divisi però in pacchi per un numero superiore a quanto precisato nella bolla d'accompagnamento. E per di più senza certificato di qualità. Vista l'urgenza di dover utilizzare le mascherine, Montecitorio chiede delucidazioni tempestive ai fornitori, ricevendo attestazioni fasulle. Dopo la denuncia e l'apertura dell'inchiesta, le mascherine sono state bloccate.