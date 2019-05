Corruzione, Palamara si difende: "Su di me veleni procura di Roma"

L'ex consigliere del Csm Luca Palamara si difende dalle accuse di corruzione per cui è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Perugia. "Sulla mia persona si stanno abbattendo i veleni della procura di Roma, ma ho la tempra forte e non mi faccio intimidire", ha detto al termine dell'interrogatorio durato più di 4 ore negli uffici della guardia di finanza. "Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati".