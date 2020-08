Coronavirus, verso accordo tra Lazio e Sardegna: test da e per l'isola

Reciprocità tra Lazio e Sardegna nell'effettuare i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l'isola e test nel Lazio per chi parte in traghetto. È questa la soluzione alla quale starebbero lavorando i tecnici delle due Regioni, con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Il modello di accordo potrebbe essere replicato anche con le altre Regioni, come già chiesto da diversi governatori.