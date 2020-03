Coronavirus, Spallanzani: "Ricoverati 60 pazienti positivi"

All'ospedale Spallanzani di Roma "sono ricoverati 81 pazienti, di cui 60 risultati positivi al coronavirus". Solo per 10 persone è necessario un supporto respiratorio. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 283. "In giornata - fa sapere l'Istituto - sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui