Coronavirus, Ippolito: per vaccino Spallanzani 6 mesi per arrivare a regime

"Sperimentazione del vaccino allo Spallanzani? Ci vorranno due mesi per i primi risultati e sei mesi per essere a regime". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Ospedale Spallanzani di Roma. "Non ci libereremo presto dal virus, non se n'è mai andato. L'Oms dice che sta diminuendo? Non vorrei far polemica, ma ogni tanto mi sembra uno dei tanti grilli parlanti che cercano di avere visibilità", ha aggiunto.