Coronavirus, in Procura a Roma la posta certificata non vale 

Fare un esposto o una denuncia alla Procura di Roma con una Pec non è possibile, nemmeno in tempo di coronavirus. "Striscia la Notizia" racconta la storia di un avvocato, Rodolfo Murra, che ha voluto segnalare ai magistrati della Capitale, che indagano sui focolai di Covid esplosi nelle Rsa, il caso di una zia, entrata in una residenza sanitaria assistenziale con tampone negativo e ammalatasi poco dopo.

La mail certificata con cui ha presentato l'esposto è stata rifiutata, a differenza di quanto avvenuto per la Procura di Velletri, a cui aveva inviato una Pec analoga. "Il canale ufficiale rimane l'invio in forma cartacea", è la risposta arrivata all'avvocato. "Immagino che loro vogliano che si vada fisicamente presso gli uffici a depositare l'istanza", spiega il professionista ai microfoni di Jimmy Ghione.