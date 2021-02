Coronavirus, folla in centro a Roma: chiusure su via del Corso

Folla nel centro di Roma nel primo weekend in zona gialla per il Lazio. La polizia locale ha effettuato chiusure a soffietto su vari punti di via del Corso per far defluire le persone. Molti cittadini si sono, invece, riversati sul litorale romano, dove i ristoranti hanno registrato il tutto esaurito. "Invito tutti al rispetto delle regole - ha scritto su Twitter il sindaco Virginia Raggi -. L'emergenza non è finita. Non vanifichiamo gli sforzi fatti".