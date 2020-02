Coronavirus, "cinesi dimessi da Spallanzani rifiutati dagli hotel"

I 20 cinesi dimessi dall'ospedale Spallanzani di Roma dopo aver terminato la quarantena per il coronavirus hanno dovuto passare una notte in più in ospedale "perché gli alberghi non li accettavano". A rivelarlo è una delle infermiere dell'ospedale romano, secondo cui è successo "lo stesso con i taxi: li chiamavano parlando in inglese ma quando i tassisti vedevano che erano cinesi e non li facevano salire".