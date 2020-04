Coronavirus, centro estetico romano: “Con plexiglass e igienizzanti abbiamo trasformato il nostro salone”

I centri estetici sono pronti a riaprire. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono state in un salone di bellezza di Roma che si è attrezzato nel migliore dei modi per garantire la sicurezza dei suoi clienti. "Con plexiglass e igienizzanti abbiamo trasformato il nostro centro", racconta la titolare Sara.

L'estetista del salone di bellezza racconta come intendono garantire massima sicurezza e minimo contatto nel loro negozio. "Abbiamo pensato a un sistema di igienizzazione delle mani e a una pellicola per le scarpe per evitare qualsiasi tipo di contaminazione", spiega l'estetista che mostra le pareti di plexiglass montate alla cassa e nelle postazioni di lavoro per evitare il contatto diretto con i clienti. "Nei corridoi dove non ci sono finestre - conclude Sara - abbiamo aggiunto anche gli stessi sistemi di igienizzazione che vengono utilizzati negli ospedali".