Coronavirus, accertamenti su italiano positivo rientrato da Wuhan

Sono in corso accertamenti, per la positività al coronavirus, su uno degli italiani rientrati da Wuhan e attualmente in osservazione nella città militare della Cecchignola, a Roma. Intanto la Farnesina comunica di seguire da vicino il caso dei 35 italiani a bordo della nave da crociera in quarantena al largo del Giappone: "Tra i casi di coronavirus a bordo al momento non risultano connazionali".