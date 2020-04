Coronavirus, a Roma tablet agli studenti bisognosi per seguire le lezioni online

Portare la scuola a casa degli studenti. E' l'iniziativa del Comune di Roma che ha distribuito alcuni tablet a tutti i ragazzi bisognosi, al fine di seguire le lezioni online. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" hanno seguito la polizia che ha consegnato il tablet direttamente a casa di uno degli studenti.

In questo modo si riuscirà a far seguire le lezioni anche agli alunni che non hanno un pc. "Ogni tablet è dotato di una tastiera - spiegano dall'Istituto agrario Giuseppe Garibaldi - si tratta, però, di un prestito. Lo studente dovrà restituire il tablet alla scuola al termine dell'emergenza".