Pistoia, bimbi donano tablet ai ricoverati per fare videochiamate ai propri cari

Il direttore della struttura medicina d'urgenza-pronto soccorso, di cui fa parte l'Obi, Andrea Cai, la coordinatrice infermieristica Nicoletta Corsi, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Lucilla Di Renzo e medici, infermieri e operatori socio sanitari del pronto soccorso hanno ringraziato i bambini con una lettera, riportata dalla testata locale Qui News Pistoia.



"Noi tutti operatori del pronto soccorso del San Jacopo - hanno scritto - volevamo ringraziare i bambini della Scuola Materna 'Il Melograno' per il dono ricevuto ed il pensiero speciale avuto per chi in questo momento deve rimanere in ospedale lontano dai propri cari. I vostri disegni hanno poi scaldato i nostri cuori e ci hanno fato tornare il sorriso. Li abbiamo appesi ovunque nei nostri locali perché ci fa molto piacere sentirvi vicini. Vorremmo conservare anche dopo i disegni per ricordare questo momento che ha messo a nudo la fragilità di tutti noi ma anche fatto emergere la solidarietà e l'umanità. Ci piace pensare che il nostro futuro siete voi".