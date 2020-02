Coronavirus, "a Frosinone sassaiola contro studenti cinesi"

Un gruppo di studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone è stato vittima di una sassaiola. L'episodio è stato riportato dal docente Giuseppe Iaconis nel corso di una conferenza stampa in occasione della riapertura dell'Istituto. L'Accademia era stata chiusa, in via cautelativa, dopo che una giovane cinese, poi risultata negativa al test del coronavirus , era stata colpita da febbre di ritorno da un viaggio in Cina.

"E' un episodio gravissimo, senza precedenti, un'autentica vergogna - commenta il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini -. Mi auguro che gli autori di questa follia possano essere perseguiti dalla giustizia e si rendano conto dell'assurdità che hanno commesso, nella speranza che vogliano pentirsi e chiedere scusa".

Torino, cinese fatta scendere dal bus Altro episodio di intolleranza in Piemonte. Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza, che non avrebbe una buona padronanza dell'italiano, non ha sporto denuncia ma lo ha riferito alla comunità cinese. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è emerso in occasione di un pranzo che il sindaco Chiara Appendino ha consumato in un ristorante cinese di Torino.