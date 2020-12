Chiara Insidioso, l'appello della madre della ragazza massacrata dal fidanzato: "Non è in stato vegetativo, curatela"

Aveva 19 anni quando finì in coma per le botte ricevute dal fidanzato, condannato in appello a 16 anni. Oggi Chiara Insidioso, 25enne di Roma, "è viva, usa il pc e il cellulare, scrive il suo nome, fa progressi, vuole vivere", racconta la mamma Danielle a NewsMediaset. Lanciando un appello: "Mia figlia non è in stato vegetativo, ha bisogno di una struttura riabilitativa adatta alle sue necessità, perché ha ancora tanto da recuperare".