Cede scala mobile, Raggi:città vicina ai feriti,accerteremo dinamica

"Esprimo la solidarietà e la vicinanza ai feriti. La città di Roma è a disposizione loro e delle loro famiglie per tutto quello che gli può essere necessario". Lo ha affermato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo l'incidente avvenuto in metropolitana. Secondo alcune testimonianze "i tifosi stavano saltando e cantando sulla scala mobile" che ha poi ceduto. "Sulla dinamica dei fatti c'è un'inchiesta che accerterà come sono andate le cose", ha aggiunto.