Cassazione: i treni sono da incubo, ma lo stress dei pendolari non è risarcibile

Brutte notizie per i pendolari di Trenitalia: non potranno avere un indennizzo per i disagi patiti. Lo ha stabilito la Cassazione, per la quale nessun risarcimento è dovuto anche se si viaggia in piedi su treni freddi d'inverno e torridi in estate, in ritardo, con bagni sporchi e senza un posto a sedere. La Suprema Corte ha respinto la richiesta per danno esistenziale di un professionista che aveva visto la qualità della sua vita "peggiorata".