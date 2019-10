Cassazione conferma 22 anni per untore Hiv, ma chiede aumento pena

E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 22 anni di reclusione per Valentino Talluto, il 35enne accusato di aver contagiato, a Roma, 32 partner tacendo la sua sieropositività. Ci sarà però un appello-bis per rideterminare la pena al rialzo in relazione ad altri quattro casi di contagio. Respinto il ricorso della procura di Roma nella parte in cui chiedeva la condanna per epidemia dolosa.