Caso ospedale Tor Vergata, Grillo: "Chiesta informativa urgente"

"Ho subito richiesto alla Regione Lazio un'informativa urgente per capire come siano state erogate le prestazioni del reparto in questione". Lo ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo che un medico dell'ospedale Tor Vergata di Roma ha denunciato l'esistenza di una doppia lista per i ricoveri al reparto di Cardiologia. "Voglio ricordare - ha sottolineato la Grillo - che le doppie liste e quelle bloccate sono fuori legge".