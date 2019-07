Caso Cucchi, otto carabinieri rinviati a processo per depistaggio

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a processo per otto militari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, imputati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano Cucchi. Si apre un quarto processo che vede alla sbarra la catena di comando dei carabinieri che, secondo l'accusa, avrebbe prodotto falsi per sviare le indagini. La prima udienza è fissata per il 12 novembre.