Cardinale Becciu a giudizio, Parolin: "Il processo porti alla verità"

Ansa

Sul rinvio del cardinale Angelo Becciu a giudizio in Vaticano per i fondi della Segreteria di Stato, il cardinale Pietro Parolin commenta: "Bene che ci sia una decisione perché le autorità giudiziarie si sono prese più di un anno e mezzo per decidere. Sono molto triste per le persone coinvolte". Il segretario di Stato della Santa Sede continua: "Non mi esprimo sul resto. Dobbiamo sperare che il processo porti alla verità".