Caporalato, 4 euro all'ora a braccianti: arrestata coppia di Latina

La polizia ha arrestato una coppia di Latina che faceva lavorare numerosi braccianti nelle proprie aziende agricole del settore ortofrutticolo anche dieci ore al giorno, per 25-26 giorni al mese. I lavoratori, che erano pagati meno di 4 euro all'ora , erano senza straordinari, senza alcuna copertura sanitaria, senza alcuna retribuzione aggiuntiva in caso di festività o riposo settimanale e senza presidi antinfortunistici e di sicurezza.

Per la coppia di coniugi sono scattati gli arresti domiciliari e sono state sequestrate due società agricole attive nel settore ortofrutticolo e florealistico. Divieto di dimora nella provincia di Latina per altre tre persone indagate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e per violazioni al testo unico sugli stranieri in materia di lavoro subordinato.