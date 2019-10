Capitano Ultimo, il Tar accoglie il ricorso: bloccata la revoca della scorta

Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare il provvedimento con cui il ministero dell'Interno aveva annullato la protezione per il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal legale Antonino Galletti. "Le nostre ragioni sono state accolte in sede d'urgenza e questo dimostra che il colonnello De Caprio vive in una condizione di pericolo concreto", ha detto l'avvocato.